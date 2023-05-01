Губернатор Тюменской области находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске 13 мая. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Вместе со своей коллегой - губернатором Югры Натальей Комаровой он проведет серию встреч, говорится в сообщении. На одной из них он пожелал единомышленникам новых проектов.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области