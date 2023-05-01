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Губернаторы Тюменской области и Ямала посетили детский центр Нового Уренгоя

Губернатор, 17:45 13 мая 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямала – Дмитрий Артюхов посетили детский центр Нового Уренгоя. Детсад "Умка" был построен по программе “Сотрудничество”. Учреждение стало социокультурным центром микрорайона, здесь регулярно проводят интересные занятия для ребят.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, главам регионов предложили нарисовать цветы в стилистике эрбу. Метод отличается от обычного рисования тем, что краски наносятся на воду.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов

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