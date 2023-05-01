Александр Моор: качество жизни людей – это главный показатель работы властей

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Качество жизни людей – это главный показатель работы властей. Подчеркнул в своем выступлении губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече участников предварительного голосования "Единой России" на должность губернатора Тюменской области с секретарями первичных отделений в Ханты-Мансийске.

Свои программы также представили зампредседателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы Владимир Пушкарёв и зампредседателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы Владимир Фомин.

По словам Александра Моора, показатель качества жизни складывается из работы, проводимой на территории каждого из трёх регионов. В том числе, по привлечению инвестиций, развитию экономики, образования, здравоохранения, созданию комфортной городской среды.

"Это всё в совокупности делает жизнь людей более комфортной. Население Тюменской области за последние пять лет выросло на 100 тысяч человек. Также увеличилось количество многодетных, и сегодня у нас насчитывается почти 32,5 тысячи таких семей. Экономика выросла на 79 процентов. Но также для человека важна и возможность самореализации: найти работу по специальности, получать достойную заработную плату. Во всей совокупной работе нам способствует здоровая конкуренция между регионами", – подчеркнул он.

А отвечая на вопрос про транспортную инфраструктуру между Югрой, Ямалом и Тюменской областью, Александр Моор рассказал об увеличении возможностей аэропорта "Рощино". Многие жители Югры используют его в качестве транзитного хаба. К 2027 году после реконструкции его площадь изменится с 27 до 46 тыс. кв. м, а пропускная способность - до 1,9 тыс. пассажиров в час. Другая важная составляющая – это дороги.

"Для нас принципиальная задача, чтобы те дороги, которые проходят по территории Тюменской область, были комфортными и безопасными для вас. Это большая программа. Отдельную благодарность хочу выразить федеральному правительству за проводимую работу по расширению дорог на север и на восток. Так, уже выполнено устройство 150 километров четырёхполосной дороги от Тюмени до Тобольска, и люди получили возможность оценить комфортность этой автомагистрали. К 2028 году будут выполнены все работы до Тобольска. В их числе – проект по строительству нового моста через Иртыш, большой транспортной развязки", - отметил глава региона.

Транспортную тему затронул и Владимир Пушкарёв. В частности, он напомнил, что в стране реализуется масштабный проект по созданию Северного широтного хода, объединивший целый ряд субъектов государства. Работы уже ведутся на участке дороги "Надым – Пагоды" протяженностью 109 км. Он считает, что вызовы времени могут оказать своё влияние на финансовую модель проекта, но заинтересованность субъектов и всей страны в выходе на Восток обеспечит возможности для реализации проекта по формированию Северного широтного хода.

Как куратор проекта "Чистая страна" в своём выступлении он коснулся и вопросов экологии, напомнив, что по решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова 2022 г. прошел под эгидой Года экологии. В регионе было проведено свыше 800 тематических акций, в которых участвовали более 90 тыс. человек. Ликвидировано 70 крупных свалок, ямальцы посадили мальцы 36 тыс. деревьев, расчистили берега 35 водных объектов общей протяженностью почти 60 км.

Владимир Пушкарёв подчеркнул, что Тюменскую область, Югру и Ямал объединяет крупнейший в России и третий по величине в мире Обь-Иртышский речной бассейн. И сегодня здесь зафиксирована напряжённая экологическая обстановка – так свое влияние оказал антропогенный фактор. По словам народного избранника, для оздоровления природной экосистемы запланировано создание его цифрового двойника. Наиболее критические точки оснастят современным сенсорным оборудованием, которое аккумулирует цифровые данные о состоянии объекта. Эти сведения задействуют в замкнутом цикле информационного обмена между Обь-Иртышским бассейном и его цифровой моделью. Такие технологии позволят ускорить проведение научно-исследовательских работ, создание прототипов высокой точности. Ещё одним результатом проекта станет выработка действенных мер по обеспечению экологического благополучия для жителей Урала, Сибири. А технологические решения имеют высокий экспортный потенциал.

В свою очередь, Владимир Фомин подвёл некоторые итоги своей деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе.

"За 26 лет проведена огромная работа: поднялась общая культура населения, изменилось наше отношение друг к другу и к окружающему нас миру. Мы постоянно меняемся, совершенствуемся. И как сказала Наталья Владимировна Комарова, наши три субъекта – Ямал, Югра и Тюменская область – локомотивы экономики Российской Федерации. Нам есть, чем гордиться", - заявил депутат.

В ходе общения с югорскими единороссами один из вопросов в адрес Владимира Фомина коснулся его взглядов на систему взаимоотношений трёх субъектов. По его мнению, она динамично развивается и иначе не должно быть в эпоху перемен. Он дал оценку, исходя из того, что в прошлом был главой муниципалитета.

"В органы власти приходят люди, которые точно знают вопросы малых городов, поселений. Помимо этого, формируются и эффективно реализуются государственные программы. И из года в год в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономный округах, Тюменской области финансовая емкость этих программ лишь увеличивается", - пояснил Владимир Фомин.

Подготовлено по материалам пресс-службы регионального отделения "Единой России".