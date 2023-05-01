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Тюменские спасатели и сотрудники МЧС используют беспилотники для профилактики пожаров

Общество, 13:53 15 мая 2023

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Беспилотный летательный аппарат с функцией оповещения населения используют при патрулировании садоводческих обществ сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и региональной службы экстренного реагирования.

Специалисты доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае возникновения ЧП. Информируют о запрете посещения лесов, разведения костров, сжигания мусора, приготовления пищи на открытом огне.

Напоминают о том, что на придомовой территории необходимо иметь первичные средства пожаротушения, бочку с водой, проводить своевременную очистку сухостоя вокруг своих домов и садовых домиков.

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# пожароопасный сезон

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