Тюменские спасатели и сотрудники МЧС используют беспилотники для профилактики пожаров

| Фото: Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Беспилотный летательный аппарат с функцией оповещения населения используют при патрулировании садоводческих обществ сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и региональной службы экстренного реагирования.

Специалисты доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае возникновения ЧП. Информируют о запрете посещения лесов, разведения костров, сжигания мусора, приготовления пищи на открытом огне.

Напоминают о том, что на придомовой территории необходимо иметь первичные средства пожаротушения, бочку с водой, проводить своевременную очистку сухостоя вокруг своих домов и садовых домиков.