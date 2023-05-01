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Тюменец заплатит 450 тысяч рублей морального вреда за избиение охранника

Происшествия, 14:26 15 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

450 тыс. рублей за моральный вред заплатит тюменец за побои, которые он нанес охраннику его же пистолетом в увеселительном заведении Тюмени. В мае 2022 г. мужчина вступил в словесную перепалку с пьяной девушкой, за которую вступился ее спутник. Выяснение отношений закончилось потасовкой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Пытаясь разнять дерущихся мужчин, охранник встал между ними и выпроводил на улицу. Но это не изменило ситуацию, тогда он выстрелил из газового пистолета в воздух. Оружие выпало из рук. Его тут же схватил обвиняемый и несколько раз ударил охранника рукояткой по голове.

С учетом признания вины суд назначил драчуну три года условно и частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда.

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# оружие , побои , суд

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