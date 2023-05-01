В 11 стран экспортировали 38 тысяч кубометров лесоматериалов из Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 тыс. кубометров лесоматериалов из Тюменской области экспортированы в 11 стран в апреле 2023 г. Пиломатериалы, изделия из древесины и фанера пользуются высоким спросом у иностранцев, сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области.

В мае партию из 80 кубометров пиломатериалов отправили в Грузию. Продукция представляет собой сборные конструкции. Энтомологические исследования показали, что в грузе нет вредителей и он соответствует международным требованиям.