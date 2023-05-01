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В 11 стран экспортировали 38 тысяч кубометров лесоматериалов из Тюменской области

Экономика, 17:32 15 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 тыс. кубометров лесоматериалов из Тюменской области экспортированы в 11 стран в апреле 2023 г. Пиломатериалы, изделия из древесины и фанера пользуются высоким спросом у иностранцев, сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области.

В мае партию из 80 кубометров пиломатериалов отправили в Грузию. Продукция представляет собой сборные конструкции. Энтомологические исследования показали, что в грузе нет вредителей и он соответствует международным требованиям.

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# древесина , фанера , экспорт

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