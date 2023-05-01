Мошенники похитили у 80 жителей Тюменской области 21 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 млн рублей похитили мошенники у 80 жителей Тюменской области за вторую неделю мая. Жительница областного центра отдала звонившим 2,2 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Она стала жертвой схемы, по которой звонивший, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются списать все деньги. Сам он представился сотрудником правоохранительных органов и сумел убедить жертву оформить кредиты, а потом и перевести их на "безопасный" счет. Якобы это может разоблачить похитителей. После того, как женщина перевела все деньги, звонивший исчез.

Прокуратура призывает проявлять бдительность и не поддаваться на уловки.