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Александр Моор встретился с тюменскими бойцами СВО в госпитале Минобороны в Москве

Губернатор, 14:15 16 мая 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С мобилизованными из Тюменской области бойцами, которые проходят сейчас лечение после тяжелых травм, встретился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он посетил госпиталь Министерства обороны РФ во время очередного визита в Москву.

"Парни - настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости. К одному из бойцов - младшему сержанту Вячеславу - приехала мама. Сейчас он передвигается на коляске, но говорит, что обязательно встанет на ноги. Уже есть позитивная динамика. Когда мама рядом, появляются дополнительные силы", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

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Глава региона отметил, что все военнослужащие - мобилизованные. Они с честью бились на полях сражений. Сейчас в госпитале идет их переподготовка, ребята планируют остаться в рядах вооружённых сил. Один из вариантов - продолжить службу в военкомате.

"От всех тюменцев передал бойцам привет с родины - привез наши сибирские деликатесы", - добавил Александр Моор.

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