Курсы по изучению русского языка, химии и биологии запустит Тюменский медуниверситет в школах Китая

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Курсы по изучению русского языка, а также химии и биологии запустит Тюменский медицинский университет в средних школах Китая. Их будут вести педагоги вуза, сообщает пресс-служба ТМУ.

Детали и сроки внедрения образовательной программы представители университета обсуждают в ходе делового визита в провинцию Шаньдун. Делегацию университета возглавил ректор Иван Михайлович Петров.

"Планируется, что преподаватели университета будут вести занятия по русскому языку, химии и биологии. Трехгодичный курс рассчитан на учеников старших классов, которые хотят получать высшее медицинское образование в России", - сказал руководитель вуза.

Делегация университета побывала в школе № 1 уезда Пинъюань г. Дэчжоу, где обучаются более 6 тыс. 300 человек. На встрече с руководством учебного учреждения обсуждались возможные направления сотрудничества.

"Мы надеемся взаимодействовать в области прикладных исследований и академического обмена, - пояснил директор школы Сюй Гуйюань. -

Визит специалистов Тюменского медицинского университета в Китай продолжается. Намечены переговоры с представителями учреждений высшего и среднего профессионального образования".