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Игрока тюменского "Рубина" вызвали в молодежную сборную России

Спорт, 18:16 16 мая 2023

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Игрока тюменского ХК "Рубин" Макара Насретдинова вызвали в молодежную сборную России для участия в турнире "Кубок Будущего". Как сообщает пресс-служба клуба, накануне спортсмен прибыл в Новогорск, где начались тренировки. Федерация хоккея России опубликовала официальную информацию и состав сборной.

Для подготовки хоккеистов разделили на две команды - "Красные" и "Белые". Помимо них, в турнире примут участие молодежная сборная Белоруссии U20 и сборная "Белоруссия 21".

В тренировочном плане — занятия на льду, в тренажерном и игровом залах.

26 мая молодежная сборная отправится в Минск, а 27 мая стартует на турнире.

Для тюменского игрока данный сбор – первый в жизни. Макар Насретдинов признался, что был приятно удивлен, когда пришел вызов. Среди партнеров по команде почти все знакомые лица. С кем-то Макар играл на уровне ВХЛ, с другими по молодежке и школе. "Когда летел в Москву и ехал по дороге в Новогорск, то немного волнение присутствовало. Сейчас мысли только позитивные и только о работе. Буду показывать на сборах все то, что умею, буду работать на все сто процентов", - сказал спортсмен.

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# ХК Рубин , хоккей

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