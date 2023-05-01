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В Тюмени отремонтируют около 28 км автомобильных дорог

Общество, 18:10 16 мая 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 28 км автомобильных дорог на 38 объектах, в том числе и в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют в Тюмени в этом году.

Как сообщает администрация города, сейчас работы ведутся на улице Щербакова на участке от улицы Ветеранов труда до 5-й км Велижанского тракта, 4. Его протяженность составляет порядка 1,8 км. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние дорожное полотно общей площадью более 30 тыс. кв. метров. К работам на объекте подрядная организация приступила с 6 мая.

"Этот участок приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На период ремонтных работ на улице Щербакова не планируется перекрывать движение. Чтобы не затруднять автомобильное движение, фрезерование осуществляется в ночное время, как и укладка асфальтобетонного покрытия", – сказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Павел Тихомиров.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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