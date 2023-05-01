В экодомах Тюменской области стартует акция "Особенности национальной уборки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединяется к федеральному экологическому проекту "Особенности национальной уборки". В регионе акция стартует в экодомах 27 мая, сообщает пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии "Единая Россия".

С мая по октябрь каждую последнюю субботу месяца для тюменцев, которые заботятся об экологии и любят природу родного края, в мультицентрах будет организован массовый сбор макулатуры и познавательные мероприятия, посвящённые переработке этого материала.

"Сегодня перед нами стоят задачи, отмеченные президентом России и включенные в Народную программу "Единой России", по сокращению захоронений отходов и возврату в производство вторичных ресурсов. Сбор и переработка макулатуры позволяет сократить количество ТКО и сохранить природные ресурсы. Уверена, акция "Особенности национальной уборки" в экодомах понравится тюменцам и улучшит экологическое благосостояние региона", – подчеркнула депутат, координатор партпроекта "Чистая страна" в Тюменской областиИнна Лосева.

Чтобы вовлекать во вторичный оборот как можно больше ресурсов, бумагу и картон можно и нужно сдавать на переработку. Например, школьные и студенческие тетради могут стать новой тетрадью, посудой, стильным крафт-пакетом и даже тканью для одежды.

"Все вторсырье, собранное в экодомах в рамках проекта, будет отправлено на переработку. Каждый участник акции "Особенности национальной уборки" сможет выбрать школу или вуз, в пользу которых зачислить набранные экобаллы. Образовательные учреждения Тюменской области с самыми большими экокопилками получат поддержку "зеленых" проектов или полезные подарки", – отметили сотрудники экодомов.

Всероссийская экологическая акция "Особенности национальной уборки" проходит по инициативе фонда поддержки и развития экологических инициатив "КОМПАС" и партийного проекта "Единой России" "Чистая страна". Цели акции – повышение экокультуры, прививание бережного отношения к окружающей среде и знакомство с культурными кодами российских городов.