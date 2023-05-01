Александр Моор: в культурной палитре Тюменской области музеи играют особую роль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В культурной палитре Тюменской области музеи играют особую роль. Региональный реестр включает 37 государственных и муниципальных таких учреждений, в которых трудятся более 500 человек.

Об этом, поздравляя жителей региона с Международным днем музеев, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Исторический парк "Россия - Моя история", музей "Усадьба Колокольниковых", Археологический музей-заповедник на озере Андреевское, Ялуторовский музейный комплекс, Дворец Наместника, Тюремный замок, Гостиный двор, музей Семьи Императора Николая II и многие другие. Их история, по словам главы региона, неотделима от судьбы тюменского края и его жителей.

"В каждом из них бережно сохраняется память для потомков. Специалисты музейного дела приобщают тюменцев и туристов к культурным ценностям, богатейшему наследию, формируют культурный бренд территории, повышают ее туристическую и инвестиционную привлекательность. Наши музеи заявляют о себе на всероссийском уровне, а благодаря нацпроекту "Культура" в них обновляется техническое оснащение, реализуются новые проекты. Как свидетельствует статистика, ежегодно в музеях Тюменской области регистрируется свыше трех миллионов посещений", - сказал Александр Моор.

Губернатор пожелал всем сотрудникам музеев вдохновения и идей, здоровья и благополучия, а жителям и гостям Тюменской области запоминающихся впечатлений и неугасающего интереса к истории своей малой родины и страны.