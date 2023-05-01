23 вынужденных переселенца из Херсонской области прибыли в Тюмень

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

23 вынужденных переселенца, в том числе шесть детей, прибыли в Тюменскую область из Херсонской, сообщает информационный центр правительства региона.

На вокзале их встретили сотрудники МЧС, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.