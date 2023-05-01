В Гилевской роще Тюмени нанесли безопасную разметку на 14 км дорожек

| Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Работы по нанесению разметки в Гилевской роще завершились в Тюмени. Свежие символы велосипедов и пешеходов, разделительная линия появились на дорожках протяженностью около 14 км, сообщает городская администрация.

По словам ведущего инженера МКУ "ЛесПаркХоз" Екатерины Сакауловой, это традиционное мероприятие, которое проводят ежегодно на протяжении пяти лет.

Разметку наносят для организации безопасного движения посетителей парка: пешеходов и тех, кто передвигается на роликах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Особенность нанесения парковой разметки в рельефности дорожек, что отличает их от прямых и ровных городских тротуаров. Поэтому перед нанесением краски подрядчики продувают всю поверхность ветродуем. Затем отмечают, где пройдет разделительная линия. И лишь после этого приступают к распылению. Благодаря качественному материалу и безвоздушному способу распыления разметка держится до следующего года.

"В среднем Гилевскую рощу посещают от 300 до трех тысяч человек в день. Пространство пользуется большой популярностью у тюменцев, которые выбирают разные виды активности. Поэтому важно развести потоки посетителей, чтобы избежать наездов на пешеходов", - подчеркнула Екатерина Сакаулова и призвала всех гостей рощи ориентироваться на дорожные знаки и не мешать друг другу.