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Губернатор Тюменской области оценил идеи и проекты участников "Движения первых"

Губернатор, 19:11 18 мая 2023

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Идеи и проекты участников "Движения первых" оценил губернатор Тюменской области Александр Моор на координационным совете. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Один из проектов разработала Кристина Кудашкина из заводоуковской школы №1. У нее возникла идея сделать для сверстников экскурсионный маршрут по памятным местам родного города. Подсказал Кристине, что несколько дней назад подписал постановлении о выделении средств на создание в Заводоуковске памятной зоны "Оружие Победы" в парке Машиностроителей. Предложил внести эту точку в маршрут. Кристина поддержала идею", - уточнил глава региона.

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Участник движения из омутинской школы №1 Павел Кузьмин придумал семейный фестиваль "Детки и предки". А пятиклассница из абатской СОШ № 2 Юлия Рожкова разработала проект наставнической деятельности.

По оценке Александра Моора, в регионе растет активная молодежь. Общаясь с ребятами, он вспомнил свое пионерское прошлое, в котором тоже было много интересно. А главной задачей взрослых по его мнению должно быть создание условий для развития молодежи.

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# Александр Моор , Движение первых , молодежь , проекты

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