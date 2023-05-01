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В пробах воздуха из СНТ "Якорь" Тюмени обнаружили превышение вредных веществ

Происшествия, 20:49 18 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ обнаружили в пробах воздуха СНТ "Якорь" Тюмени. Превышение по взвешенным веществам - 1,2 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ2,5 - 1,16 ПДК, углероду (саже) - 1,13 ПДК, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области 18 мая.

В целом за сутки Центр гигиены и эпидемиологии в Тюмени и с. Вагай произвел отбор 35 проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.

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# загрязнение воздуха , пробы

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