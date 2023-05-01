5 тыс. 700 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 700 жителей трудоустроились с начала 2023 года в Тюменской области. Всего по данным областного департамента труда и занятости населения, за помощью в поиске подходящей работы в ведомство обратились более 11 тыс. человек.

По данным на 18 мая, работодатели Тюменской области предлагают 19 тыс. 400 вакансий. Численность зарегистрированных безработных составляет 2 тыс. 700.

Уровень регистрируемой безработицы достигает 0,38%.