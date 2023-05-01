Налоговые льготы для бизнеса в Тюменской области продлят до 2028 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон об очередном продлении льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4% соответственно внесет губернатор Тюменской области Александр Моор на рассмотрение регионального парламента.

Об этом глава региона сообщил на федеральном форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", который проходит в Тюмени 19 мая.

"Обе льготы истекают в этом году. Но считаю, что для устойчивого развития малого и среднего бизнеса преференции надо сохранить. В самое ближайшее время внесу в Тюменскую областную думу соответствующий закон о продлении льгот. Теперь уже на пять лет, до 31 декабря 2028 года", - сказал он.

В своем Telegram-канале Александр Моор поделился, что темой форума стали отношениях власти и бизнеса. Самое главное здесь – понятные правила игры.

"Рассказал о нашем опыте поддержки предпринимателей во время пандемии. Тогда мы значительно снизили ставки по налогам для малого и среднего бизнеса. Для тех, кто платил по упрощенной системе налогообложения по схеме "доходы минус расходы", она составляла всего 5%. Для тех, кто отчислял в бюджет по системе "доходы" - 4%. Это немного - для сравнения в других регионах ставки доходят до 15%", - рассказал губернатор.

В результате только в 2022 году у малых и средних предприятий Тюменской области осталось свыше 9 млрд рублей. Эти средства предприниматели смогли направить на свое развитие.