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Карантин по бешенству отменили в селе Смирное Казанского района

Общество, 18:44 19 мая 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству отменят в с. Смирное Казанского района Тюменской области с 20 мая.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства. Ограничительные мероприятия были установлены на территории села с 3 апреля.

Напомним, к проявлениям бешенства относятся повышение чувствительности к шуму, свету, прикосновениям, приступы агрессии, судороги, парезы жевательных мышц и мышц глотки, слюнотечение, сужение зрачков, затрудненное дыхание, отказ от воды.

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# карантин по бешенству

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