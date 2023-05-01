Тюменцы завязывали пионерские галстуки и складывали пилотки из газеты на площади у "Строителя"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пионерский праздник устроили культработники в честь столетия тюменской организации 19 мая у Дворца национальных культур "Строитель".

Сначала зрители увидели выступление хоровых коллективов городского клуба ветеранов и гимназии № 16. Затем на импровизированную сцену вышли танцоры. Публика с удовольствием подпевала вокалистам и пританцовывала. Также артисты представили три национальных блока, посвященных дружбе народов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу продолжила викторина, которая помогла вспомнить, что такое пионерия и сколько настоящих поступков совершали пионеры не только мирного, но и военного времени. Эксперты проверили знания горожан именно о тюменском движении.

Параллельно зрители азартно участвовали в предложенных интерактивах: прыгали на скакалках, играли в классики и шашки, разукрашивали мольберты-раскраски. Особым успехом пользовался мастер-класс по завязыванию галстука и складыванию пилотки из газеты. В забытом мастерстве соревновались и взрослые, и дети.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам главного специалиста отдела проектной и социально-культурной деятельности ДК "Строитель" Светланы Синицкой, именно идея преемственности поколений и стала изюминкой праздника.

"Во-первых, нам хотелось сделать приятно нашим ветеранам, ведь они очень любят этот праздник. А также - рассказать детям и молодежи о том, что существовали пионеры и чем они занимались. Возможно, благодаря этому дети и подростки активнее включатся в "Движение первых", - подчеркнула она.

Пенсионерка Лидия Шумилова пришла на праздник целенаправленно, она была пионеркой и как шутит сама: "Я родилась пионеркой, у нас с этим было строго". Она помнит, как весело было готовить с друзьями концерты в клубе на ее малой родине – д. Овсянниково Тобольского района.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Детские организации необходимы. Мы были объединены одной общей идеей, поддерживали друг друга, порицали леность, дружили и помогали тем, кто в этом нуждался. Так и должно быть снова, это и есть воспитание", - уверена Лидия Шумилова.

Праздник закончился совместным дружным исполнением гимна пионерской организации "Взвейтесь кострами, синие ночи".

Инна Кондрашкина