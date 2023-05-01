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Александр Моор присоединился к атлетам на фестивале "Тюмень сильная"

Губернатор, 14:23 20 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к атлетам на фестивале "Тюмень сильная", который стартовал в "Выставочном зале" 20 мая. Он выполнил 20 отжиманий с дополнительным отягощением — 25 кг.

"Сегодня в Тюмени зашкаливала концентрация мощных, во всех смыслах, людей. На одной площадке - все самые крутые силовые виды спорта. Не удержался, тоже присоединился к атлетам. Получил заряд бодрости на весь день", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Напомним, 1 тыс. 500 силачей от 14 до 55 лет со всей России приехали, чтобы посоревноваться в пауэрлифтинге, ММА, силовом экстриме, Street Workout, бодибилдинге, гиревом спорте, CrossFit и армрестлинге.

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# Александр Моор , силовой экстрим

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