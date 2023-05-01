Экскурсию о наследии сибирских татар представили в "Ночь музеев" в Ембаево

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Театрализованную экскурсию "Историко-культурное наследие сибирских татар. Мифы и реальность" представили в "Ночь музеев" на территории Ембаевского сельского музея 21 мая.

Ранее Ембаевский сельский музей одержал победу в областном конкурсе "Сценарист" с проектом этой экскурсии. На реализацию задуманного было выделено 50 тыс. рублей.

"Сегодня мы воплотили в жизнь мифы, легенды, реальность именно наших Ембаевских юрт, которые когда-то здесь существовали. Уникальная история села Ембаево насчитывает 425 лет. Наших посетителей накормили ухой из щуки, самой щукой, картошкой. Это именно те явства, которыми купец Нигматулла хаджи, согласно легенде, встречал цесаревича. Расстилали ковры и встречали наших почетных гостей", – рассказала хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Обширная программа, приуроченная к акции "Ночь музеев", стартовала в Ембаевском музее с 17 часов. Все началось с традиционного "Цветущего сада". В 2022 году в Ембаево заложили Бухарский сад. Здесь посадили около ста сосен, кедров и елей. В 2023 году сотрудники Ембаевского музея решили продолжить традицию и высадили вокруг большой соборной мечети "Цветущий сад" – здесь появилось около 30 кустов гортензии.

В 20 часов стартовала пешеходная экскурсия по пяти уцелевшим домам, возведенным в XIX веке. В основу этого мероприятия вошла победа проекта на областной конференции "Мы живем в Сибири".

Большая часть пришедших сюда на акцию "Ночь музеев" – жители Ембаево, Тураева. Были гости из Тюмени, Дагестана.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин