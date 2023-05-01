Гости из более 30 регионов съехались на фестиваль "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гости из более 30 регионов съехались на фестиваль "Тюмень спортивная", который завершится в "Выставочном зале" 22 мая.

Фестиваль приобрел статус уже не регионального, а всероссийского, подчеркнула посол ГТО в Тюменской области, Заслуженный мастер спорта России, депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова.

"К нам приехали звезды мира спорта. Это сильнейший человек России и мира Михаил Кокляев, один из известных бодибилдеров-профессионалов страны Николай Ясиновский и еще огромное количество спортсменов. Любой тюменец от мала до велика может просто подойти к любому из них, поздороваться, пообщаться", – сказала она.

На событии горожан знакомят с более 11 видами спорта. Это гиревой спорт, пауэрлифтинг, бодибилдинг, ММА и другие.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Проскурякова отметила, что на площадке "Выставочного зала" не просто собрались лучшие спортсмены по силовым видам, бодибилдингу. Здесь проходят разные акции от фитнес-центров, мероприятия для детей. "Фестиваль объединяет всех, кто неравнодушен к спорту. К нам съехались гости со всей страны", – сказала она.

Такие фестивали, по словам Натальи Проскуряковой, становятся все популярнее по всей стране. В Красноярске на протяжении семи лет проходит Siberian power show. В Тюмени решили, что городу тоже нужно подобное спортивное событие.

В 2022 году в областной столице состоялся первый фестиваль "Тюмень сильная". В нем приняли 700 спортсменов и 5 тыс. 300 посетителей. В этот раз событие поделено на два дня. В 2023 году организаторы ожидают более 10 тыс. посетителей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У нас с главным организатором Александром Калининым есть задача показать, что Тюмень – это центр спорта в стране. И мне кажется, у нас это получилось. В первый день еще до открытия на площадке проведения яблоку негде было упасть", – сказала она.

Возрастное ограничение: 0+. С программой фестиваля "Тюмень сильная" можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин