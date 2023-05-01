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Виновника ДТП на улице Западносибирской в Тюмени ждет суд

Происшествия, 12:36 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Виновника ДТП, в котором тяжелые травмы получил пассажир одного из автомобилей, будут судить в Тюмени.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, 24-летний молодой человек, не имея прав управления транспортным средством, устроил аварию на ул. Западносибирской.

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый двигался на автомобиле Toyota Camry и на регулируемом перекрестке, нарушая ПДД, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent. В результате произошло столкновение автомобилей, пассажирка Hyundai Accent получила тяжелые травмы, водитель - легкий вред здоровью.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тюмени. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , суд

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