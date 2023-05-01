В Тюмени назвали победителей областного конкурса "Солист оркестра"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Победителей областного конкурса "Солист оркестра" назвали в Тюмени. Лауреатами и дипломантами конкурса на лучшее исполнение произведений с Тюменским филармоническим оркестром стали 19 человек, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Гран-при конкурса получила Ульяна Рыженко (гобой). Также члены жюри отметили в игре на фортепиано Маргариту Покормяк, Софью Лебедеву, Полину Котонен и Александра Пак. В академическом вокале лучшими стали Божена Жарова, Варвара Публичук, Гоарик Погосян, Елизавета Брагина, Гадир Байрамов, Дарья Иванова. Отмечены виолончелист Алексей Марченко, саксофонисты Семен Сарапульцев и Евгений Татауров, скрипачи Софья Злоян, Ирина Холодилова и Тимофей Ткаченко. Награды получили также Серафима Бобкова (труба) и Лев Романюк (ударные инструменты).

"Поскольку уровень подготовки достаточно высок, приходилось принимать решение очень взвешенно. Большой разницы между мастерством исполнительства мы не наблюдали. От имени оркестра хочу поблагодарить всех педагогов, вкладывающих душу, энергию, свои знания при воспитании подрастающего поколения музыкантов", - отметил председатель жюри конкурса, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник.

Областной конкурс "Солист оркестра" проводится в рамках нацпроекта "Культура". Творческий проект призван выявить юных одаренных музыкантов Тюменской области, помочь становлению и творческому развитию их таланта.