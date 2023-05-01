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В схему движения автобуса №138 в Тюмени добавят новую остановку

Общество, 15:45 22 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "д. Патрушева" включат в маршрут движения тюменского городского автобуса №138 "Центральный рынок 2 – с/о "Сибирь" в прямом направлении.

Корректировки введут с 27 мая, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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