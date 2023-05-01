В схему движения автобуса №138 в Тюмени добавят новую остановку
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Остановочный пункт "д. Патрушева" включат в маршрут движения тюменского городского автобуса №138 "Центральный рынок 2 – с/о "Сибирь" в прямом направлении.
Корректировки введут с 27 мая, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.