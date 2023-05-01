Тюменские таможенники передали в соцучреждения мячи для тенниса, эспандеры и коврики для йоги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более шести тысяч единиц спортивной и повседневной одежды, мячи для тенниса, эспандеры, коврики для йоги, ортопедические подушки и почти 750 рулонов тканей передали тюменские таможенники в социальные учреждения, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

В 2022 году сотрудники Тюменской таможни при проверке транспортных средств на границе с Казахстаном обнаружили коробки с одеждой, спорттоварами. В общей сложности стоимость незаконно ввозимого груза составила 25 млн рублей. В сопроводительных документах были указаны страны происхождения: Пакистан, Китай, Турция и Узбекистан. Предприниматели не подтвердили законность ввоза и не предприняли необходимых действий по декларированию и уплате таможенных платежей. В результате чего суд признал товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность. Уничтожать качественные вещи и спортинвентарь таможенники не стали, а передали в социальные учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима, с. Омутинское.

"Сегодня качественные и безопасные товары направлены нуждающимся в шесть социальных центров Тюмени и Тюменской области. Надеемся, что спортивная одежда и инвентарь послужат стимулом для занятий спортом как молодого поколения, так и людей постарше", - пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

Такая безвозмездная помощь, как отметили сами нуждающиеся, большое подспорье. Всего с начала 2023 года сотрудники передали в социальные учреждения более 10 тыс. единиц товаров на сумму 27 млн рублей.