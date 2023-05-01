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У ж/д перегона Утяшево – Тюмень спасли студента от суицида

Происшествия, 17:13 22 мая 2023

пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Тюмени пришли на помощь студенту 2003 года рождения вечером 21 мая, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Лежащего в 15 метрах от железнодорожного полотна на 2135 км перегона станций Утяшево – Тюмень заметил машинист проходившего мимо грузового поезда.

Следователи действительно обнаружили юношу в состоянии алкогольного опьянения со следами увечий, которые, с его слов, он нанес себе сам. Причиной поступка стала ссора с девушкой.

Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь, связались с родственниками молодого человека, после чего передали его подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила тюменца в областную клиническую больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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# транспортная полиция

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