Жители Тюмени смогут пользоваться локациями индустриального парка ДСК 500

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Часть пространства в промышленном технопарке будет доступна для жителей Тюмени. Они смогут приходить и пользоваться территориями для отдыха и творчества, действующими в промтехнопарке ДСК 500 после реновации. К примеру, локациями, где можно проводить семейные мастер-классы или через стекло наблюдать за процессом производства продукции.

Гендиректор регионального Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец считает, что это будет интересно.

"То есть не просто прийти погулять по рекреационным площадкам, а попасть внутрь производства, понять, как делается тот или иной конечный продукт, к примеру, насос. Или что-то еще из сфер машиностроения и обрабатывающей промышленности, которые будут представлены в ДСК 500", - пояснила она.

Романец подытожила, что это сделает промтехнопарк точкой, куда люди смогут приехать на выходные семьей, чтобы погулять по красивым локациям, посетить творческие мастерские и стать свидетелями открытых индустриальных процессов.

Напомним, промтехнопарк отличается от имеющихся в регионе индустриальных технопарков. На территории создаваемого объекта возможно не только промышленное производство, но и научно-техническая, инновационная деятельность. Это могут быть IT- лаборатории и центры обработки данных, которые как раз и проектируют в новом пространстве.

Инна Кондрашкина