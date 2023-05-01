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На дорогах Калининского округа Тюмени обновляют дорожную разметку

Общество, 10:57 23 мая 2023

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Дорожную разметку обновят на дорогах Калининского административного округа Тюмени до 10 июня. Как отметили в городской администрации, работы здесь начались 27 апреля и выполнены уже на 60%.

Так, обновленные элементы улично-дорожной сети можно увидеть в микрорайоне Комарово, на улицах Мира, Локомотивной, Кирова, Фрунзе, Декабристов, Депутатской, Воронинские горки.

Качество проводимой работы контролируют специалисты МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени". После завершения специалисты проведут обследования дорог и в случае выявления недостатков направят в адрес подрядной организации заявки на их устранение.

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# благоустройство , городская среда , дорожная разметка

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