Два спектакля и пять эскизов победили на фестивале "Шоу-кейс тюменских театров"

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Два спектакля и пять эскизов победили на фестивале "Шоу-кейс тюменских театров", который завершился в МТЦ "Космос" 22 мая. Постановки войдут в репертуар театрального центра, а авторы эскизов получили до 240 тыс. рублей на создание полноценной работы.

Победителем в направлении спектаклей стали "Эпизоды из жизни #4" от BreakFastBand. Импровизаторы выберут главного героя из числа актеров, придумают ему имя и жизнь человека, которого никогда не было. Зрители будут подавать идеи по жизненным ситуациям, с которыми столкнется персонаж. Второй спектакль-победитель "Шаг против ветра" от театра "Мимикрия" — о великом миме ХХ века Марселе Марсо — беспокойном человеке, который годами оттачивал каждый жест. Он сделал искусство пантомимы популярным во всем мире.

Во втором направлении победил эскиз "Невидимый слон" от театра теней "Ключ от сказки". Авторы получат 65 тыс. рублей на создание истории о ребенке с ограниченными возможностями зрения. Эскиз "Лес. Эхо" о словах и их последствиях получил 200 тыс. рублей. "Лес. Вглядываясь в другого" от театральной мастерской "ТеМа" выиграл 98 тыс. рублей — в нем участники отыскивают общие черты у себя, зрителей и известных творческих людей. 240 тыс. рублей дали на доработку хореографического спектакля "Чучело" от театра танца "Проспект", а 97 тыс. рублей - на хореографический спектакль "-273" от Chroma Dance Company, где зритель увидит высказывание на тему выбора между заведомо проигрышным и легким путем. Все они получат поддержку на реализацию полноценного спектакля.

"Будем ждать реализации полноценных спектаклей и поздравляем всех победителей. Фестиваль получился очень насыщенным, и мы надеемся, что наши театральные сообщества получили мотивацию для дальнейшего развития. А зрителей мы приглашаем на спектакли победителей", — поделилась исполняющая обязанности руководителя "Космоса" Оксана Сысоева.

Оценивали работы режиссер и драматург, номинант "Золотой маски" Карина Бесолти, хореограф, дважды номинант "Золотой маски" Денис Чернышов, шеф-драматург инклюзивного проекта "Разговоры", лауреат Российской национальной театральной премии "Арлекин" в номинации "Эксперимент" Элина Петрова.

Напомним, "Шоу-кейс тюменских театров" — это возможность для тюменских коллективов показать свои работы на сцене "Космоса", получить обратную связь от федеральных экспертов, попасть в новую афишу театрального сезона.