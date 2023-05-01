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В Ишимском районе задержали мужчину с двумя пакетами марихуаны

Происшествия, 13:42 23 мая 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 200 граммов марихуаны изъяли у 40-летнего жителя села Стрехнино Ишимского района. Задержанный свою вину признал и пояснил, что собрал запрещенное вещество для личного употребления, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчину, который что-то рвал в поле, заметили вблизи села Шаблыкино сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские приняли решение о его досмотре. В присутствии понятых было изъято два пакета. Экспертиза установила, что это растительный наркотик марихуана весом более 200 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , уголовное дело

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