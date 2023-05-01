657 лагерей откроются в Тюменской области в летнюю оздоровительную кампанию

| Фото: из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте (архив)

657 лагерей, в том числе 19 загородных стационарных учреждений, 11 лагерей палаточного типа и 627 - с дневным пребыванием будут работать в Тюменской области в период летней оздоровительной кампании 2023 года. В них отдохнут 125 тысяч детей. При этом в 640 лагерях планируется оздоровить 3 тыс. 726 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, подготовка лагерей к летнему сезону продолжается. Так, во всех учреждениях, включенных в областной реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 2023 году, проводятся акарицидная обработка территорий, дератизация и дезинсекция. Сотрудники лагерей проходят плановые медосмотры и гигиеническое обучение. Для работников пищеблоков подготовлены лабораторно-диагностические базы для обследования на острые кишечные инфекции вирусной этиологии. В десяти загородных стационарных лагерях до начала летней кампании проведены запланированные косметические ремонты.

Специалисты ведомства выдали 640 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии организаций отдыха и оздоровления детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Остальным организациям, на базе которых летом будут функционировать детские лагеря, выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в летних оздоровительных учреждениях находятся на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.