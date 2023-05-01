В учреждениях допобразования Тюмени летом отдохнут более 4 тыс. 700 ребят

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В 25-ти учреждениях сферы спорта и молодежной политики Тюмени откроются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием летом 2023 года. Всего планируется организовать три смены – с 1 по 22 июня, с 3 по 23 июля и с 31 июля по 20 августа. За это время учреждения посетят более 4 тыс. 700 юных горожан, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Так, летние смены организуют в детских центрах "Фортуна", "Вероника", "В Доме Буркова", в спортивной школе № 2, центрах "Грант", "Алый парус", "Авангард" и других. Все программы лагерей прошли экспертизу на предмет соответствия необходимым требованиям, включают в себя разноплановую деятельность, объединяют различные направления оздоровления, образования, воспитания, дают возможность детям проявить и реализовать свои способности.

Для участников лагерей организуют трехразовое питание и закаливающие мероприятия, для детей младше 10 лет предусмотрен дневной сон. В лагерях соблюдаются все действующие санитарно-эпидемиологические требования.