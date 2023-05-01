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Бюджетная политика, образование, культура и финансы стали темами встреч Александра Моора в СФ

Губернатор, 19:27 23 мая 2023

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Бюджетная политика, образование, культура и финансы стали темами встреч Александра Моора в Совете Федераций. Об этом губернатор Тюменской области сообщил в своем Telegram-канале.

"Еще один насыщенный рабочий день в Москве. Сегодня состоялось несколько важных встреч в Совете Федерации. О нюансах бюджетной политики поговорили с председателем Комитета по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты Федерального собрания Анатолием Артамоновым. Развитие системы образования и культуры обсудили с председателем Комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Вопросы экономики – с главой профильного Комитета Андреем Кутеповым. Поблагодарил сенаторов за поддержку наших инициатив", - рассказал глава региона

В заключительный день в Совете Федерации откроется выставка, посвященная Тюменской области, и состоится "Час субъекта Российской Федерации" в рамках заседания верхней палаты Федерального собрания. Сенаторы рассмотрят проект постановления "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области".

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# Александр Моор , Совет Федерации

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