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Курьер-мошенник похитил у тюменских пенсионеров 1 миллион 800 тысяч рублей

Происшествия, 17:35 24 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Курьера, похитившего у пенсионеров из Тюмени и Ялуторовска 1,8 млн рублей, приговорили к пяти годам колонии, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, житель Омской области вступил в сговор с неустановленными лицами. Мошенники звонили потерпевшим, сообщали ложную информацию о родственниках, совершивших ДТП, и требовали деньги за прекращение уголовного преследования.

По указанию соучастников подсудимый ездил из Омска к потерпевшим за деньгами в Тюмень и Ялуторовск. Пожилые люди передавали ему деньги.

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# суд , уголовное дело

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