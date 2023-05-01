Курьер-мошенник похитил у тюменских пенсионеров 1 миллион 800 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Курьера, похитившего у пенсионеров из Тюмени и Ялуторовска 1,8 млн рублей, приговорили к пяти годам колонии, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, житель Омской области вступил в сговор с неустановленными лицами. Мошенники звонили потерпевшим, сообщали ложную информацию о родственниках, совершивших ДТП, и требовали деньги за прекращение уголовного преследования.

По указанию соучастников подсудимый ездил из Омска к потерпевшим за деньгами в Тюмень и Ялуторовск. Пожилые люди передавали ему деньги.