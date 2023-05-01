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Маршруты трех дачных автобусов в Тюмени изменятся с 4 июня

Общество, 10:10 25 мая 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок №119 "з-д медоборудования – с/о "Промстроевец" и №134 "з-д медоборудования – с/о "Ясная поляна" изменятся с 4 июня.

Будут исключены промежуточные остановки "ул. Моторостроителей", "Восточный-3", "ТЭЦ-2" в прямом и обратном направлениях, "Поликлиника" и "ул. Теплотехников" в обратном направлении, сообщает администрация Тюмени.

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Также с 4 июня изменится схема движения маршрута №158 "з-д Медоборудования – с/о "Искатель". Будут исключены промежуточные остановки: "ул. Моторостроителей", "Сквер Десантников", "Восточный-3", "ТЭЦ №2" в прямом и обратном направлениях, "Поликлиника" и "ул. Теплотехников" в обратном направлении.

Маршруты этих автобусов пройдут по улицам Монтажников и Федюнинского. В схеме появятся остановки "ЖК "Юбилейный", "мкр. Суходольский", "микрорайон Видный", "ул. Линейная", "ул. Федюнинского, 83" в прямом и обратном направлениях.

Добавим, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте "Тюменский транспорт", в мобильном приложении, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# схема маршрута

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