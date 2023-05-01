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Три года колонии получил тюменец за истязание 10-летней падчерицы

Происшествия, 16:50 24 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На три года в колонию строго режима отправили ранее судимого за кражу 37-летнего тюменца, который долгое время истязал 10-летнюю падчерицу. Мужчина часто злоупотреблял спиртными напитками и пьяным пытался "воспитывать" ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В декабре 2021 года он избил ее ремнем за то, что она потеряла ключи от дома. В начале июня 2022 года отчим вышел во двор многоэтажки, схватил за волосы приемную дочь и потащил ее домой. Ещё и ударил ребенка. Случайные свидетели вызвали полицию, и в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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