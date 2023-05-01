В Казанском районе Тюменской области отремонтируют пункт пропуска госграницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция пункта пропуска через государственную границу между Россией и Казахстаном в Казанском районе Тюменской области поможет развитию внешнеэкономических связей. Совет Федерации поддержал инициативу о капитальном ремонте, сообщает информационный центр правительства области.

"Долгое время этот пункт был закрыт из-за пандемии, но недавно вновь начал работать. Сегодня нам известно, что с казахстанской стороны есть план по его модернизации и расширению для повышения пропускной способности. Чтобы со стороны Российской Федерации не возникло "узкого горлышка" и были созданы все условия для прохождения таможенного досмотра и пограничного контроля, этот проект должен быть симметричным. Объект является федеральным. В связи с активизацией внешнеэкономической деятельности на восточном направлении он будет очень востребованным".

За счет регионального бюджета будет отремонтирована ведущая к пограничному пункту автодорога. Для удобства пешеходов проложат тротуары.