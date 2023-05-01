В Тюмени установят памятник Владимиру Высоцкому

Памятник поэту и музыканту Владимиру Высоцкому появится в Тюмени на смотровой площадке по ул. Володарского, 3. Скульптуру разработают и установят за счет спонсоров.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук после координационного совета по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности.

Эксперты – представители общественных организаций, союзов архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и вузов поддержали представленный проект архитектора-дизайнера, автора скульптуры Петра Чегодаева.

Владимир Высоцкий, согласно концепции, стоит с гитарой в руках и находится на небольшом возвышении, рядом открыта тетрадь со словами песни "Тюменская нефть".

Также был рассмотрен проект концепции освещения гостевых улиц.

"Подрядчик проанализировал ситуацию и подготовил документ долгосрочного планирования в сфере комплексного городского освещения. Создана ретроспектива по каждой гостевой улице. По результатам социологического исследования проработаны сценарии использования территорий. Все представленные предложения будут изучены специалистами управ, департаментов. Основные предложения мы направим проектировщикам", - резюмировал глава города.