Тюменский филармонический оркестр сыграл произведение из оперы "Кармен" в Ханты-Мансийске

| Фото: Центр социальных медиа Югры | Фото: Центр социальных медиа Югры

Музыкальные сочинения Бизе, Хачатуряна, Дунаевского и других композиторов исполнил Тюменский филармонический оркестр в ханты-мансийском концертно-театральном центре "Югра-Классик" 23 мая. Выступление коллектива состоялось в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество".

У Югры сформировалось плотное творческое сотрудничество со всем Уральским федеральным округом, подчеркнула директор КТЦ "Югра-Классик" Екатерина Пынзарь.

"Программа танцевальная, а наш оркестр работает немного в иной стезе. Очень интересно посмотреть, как отреагирует на это зритель. Поэтому это очень интересная, творческая, продуктивная коллаборация", - добавила она.

Солистка концертного оркестра Югры "Югра-Классик" Ангелина Безрукова отметила, что такой уровень исполнителя — праздник души, сердца и море эмоций. По ее словам, симфонический оркестр такого уровня, с программой, в которой есть и сложность репертуара, и некая доступность — это торжество.

Инициаторами "Культурного сотрудничества" стали губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Подробная программа на сайте культурноесотрудничество.рф.