  • 27 мая 202327.05.2023суббота
  • USD79,9667
    EUR85,9190
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер южный

Спектакль-импровизацию "Эпизоды из жизни #4" проведут для тюменцев летом и осенью

Общество, 19:02 27 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Эпизоды из жизни #4" тюменского коллектива BreakFastBand вошел в репертуар МТЦ "Космос" по итогам конкурса "Шоу-кейс тюменских театров".

"Это импровизационный спектакль, в котором вместе со зрителями мы придумываем персонажа и его события на разных этапах жизни. Это не спектакль в общем понимании этого слова. Ничего не подготовлено заранее. Смысл очень простой — наслаждайтесь каждым моментом. В Тюмени проект презентовали два раза и один раз в Екатеринбурге", - рассказал художественный руководитель BreakFastBand Олег Вешкурцев.

В ближайшее время импровизацию планируют представить тюменцам снова летом и осенью. Спектакль каждый раз будет разным, говорит Олег Вешкурцев. "Мы просто хотим выступить перед зрителями. Показать им интересную историю и вместе с ними пофантазировать. Это классно", — сказал он.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос , спектакли

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 27.05.2023Спектакль-импровизацию "Эпизоды из жизни #4" проведут для тюменцев летом и осенью
18:00 27.05.202328 мая - события дня
17:11 27.05.2023Прирост населения в Тюменской области превысил на 67,6% прошлогодний показатель
16:43 27.05.2023Астронома с телескопом нарисуют на остановочном павильоне в селе Червишево