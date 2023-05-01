Спектакль-импровизацию "Эпизоды из жизни #4" проведут для тюменцев летом и осенью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Эпизоды из жизни #4" тюменского коллектива BreakFastBand вошел в репертуар МТЦ "Космос" по итогам конкурса "Шоу-кейс тюменских театров".

"Это импровизационный спектакль, в котором вместе со зрителями мы придумываем персонажа и его события на разных этапах жизни. Это не спектакль в общем понимании этого слова. Ничего не подготовлено заранее. Смысл очень простой — наслаждайтесь каждым моментом. В Тюмени проект презентовали два раза и один раз в Екатеринбурге", - рассказал художественный руководитель BreakFastBand Олег Вешкурцев.

В ближайшее время импровизацию планируют представить тюменцам снова летом и осенью. Спектакль каждый раз будет разным, говорит Олег Вешкурцев. "Мы просто хотим выступить перед зрителями. Показать им интересную историю и вместе с ними пофантазировать. Это классно", — сказал он.

Инна Пахомова