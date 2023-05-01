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Татьяна Воронова: проект "Культурное сотрудничество" делает жизнь Нижневартовска интереснее

Общество, 09:29 26 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Реализация межрегионального проекта "Культурное сотрудничество" позволяет ребятам, не выезжая из Нижневартовска, увидеть лучшие постановки тюменских театров. Это первая программа, которая дает такую возможность.

К такому выводу пришла исполнительный секретарь Нижневартовского отделения партии "Единая Россия" Татьяна Воронова после посещения спектакля "Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена" Тюменского театра кукол.

По ее словам, проект, во-первых, делает жизнь города интереснее. Во-вторых, помогает ребятам узнать что-то новое, открыть для себя какие-то литературные произведения.

"Думаю, что многие, кто был на спектакле, пересмотрят мультфильм или перечитают книгу о бароне Мюнхгаузене. Либо сделают это впервые. Ну а в-третьих, проект воспитывает наших горожан, и это здорово!" - подчеркнула Татьяна Воронова.

И добавила, что ее удивила и обрадовала реакция ребят на постановку. Они с удовольствием включались во все предложенные актерами диалоги.

Кстати, в спектакле, который привезли тюменские артисты в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, используются видео и анимация, а также приемы театра теней.

Напомним, старт межрегиональному проекту "Культурное сотрудничество" дали Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Подробную программу проекта можно посмотреть на сайте.

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Инна Кондрашкина

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов , Наталья Комарова , Нижневартовск , Тюменский театр кукол , ХМАО - Югра

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