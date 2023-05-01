Фильм о Тобольском кремле победил на конкурсе видеопроектов о туризме "Диво Мира"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Победителем I Международного лично-командного конкурса видеопроектов туристских дестинаций "Диво Мира" стал документальный фильм "Тобольский кремль. Голос истории". Итоги конкурса огласили во Владивостоке 25 мая.
Как сообщает департамент культуры Тюменской области, автор идеи кинокартины — генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, режиссер — Анастасия Романова.
Документальный фильм "Тобольский кремль. Голос истории" также является победителем фестивалей-конкурсов туристского видео "Диво Евразии" и "Диво России".