Житель Тюмени пойдет под суд за пьяное массовое ДТП с пострадавшим

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жителя Тюмени будут судить за пьяное массовое ДТП с пострадавшим, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте обвиняемый в состоянии опьянения ехал на автомобиле по ул. Харьковской и врезался в двигавшийся впереди погрузчик. Автомобиль отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с Toyota.

В результате 23-летний пассажир обвиняемого получил тяжелые травмы. Сам виновник аварии попытался скрыться, но его задержали участники происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.