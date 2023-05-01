Первый этап ремонтных работ завершают на мосту через Транссиб в районе Плеханово

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Первый этап ремонтных работ завершают на мосту через Транссиб в районе Плеханово, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация полностью восстановила выравнивающий слой пролетного строения путепровода, обновила систему водоотведения, уложила гидроизоляцию и два слоя нового асфальта.

"На восстановление выравнивающего слоя пришлось потратить на два дня больше, поскольку он имел значительные дефекты. В выходные активно займемся устройством деформационных швов. Работы будут проходить под контролем разработчика и производителя полиуретан-металлического деформационного шва. Это обязательное условие контракта. Так мы заручимся дополнительной гарантией", – прокомментировал директор подрядной организации Роман Проскуряков.

После заполнения шва потребуется время для набора прочности. Полностью закончить ремонт участка путепровода подрядчик планирует в понедельник 29 мая. С 30 мая он приступит к реализации второго этапа — начнет ремонт середины проезжей части в направлении Московского тракта.

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Напомним, ремонт путепровода начался 10 мая. Работы разделены на шесть этапов, чтобы сохранить возможность проезда автомобилей в две полосы. Завершить восстановление покрытия моста планируется к началу учебного года.