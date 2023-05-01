Девять лесных пожаров действуют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять лесных пожаров, в том числе четыре локализованных действуют в Тюменской области по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро 27 мая.

За прошедшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидировано три на площади 8 га. 27 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности, в Уватской - IV класс.

Напоминаем, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщитьо нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.