Тюменские пожарные выявляли лучших по профессии

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Конкурс "Лучший по профессии" провели тюменские огнеборцы, участники состязались в четырех номинациях: "Лучший начальник караула", "Лучший помощник начальника караула", "Лучший командир отделения" и "Лучший пожарный".

Сотрудники сдавали зачеты и нормативы по теоретической, физической и специальной подготовке. Турнир проводился в два этапа: первый этап включал в себя проверку теоретических знаний, на втором учитывались практические навыки.

Полоса препятствий включала в себя надевание боевой одежды пожарного, рабочая проверка, включение в СИЗОД, прохождение змейки с гирями, закрепление спасательной веревки, снятие и укладка дыхательного аппарата, подъем по штурмовой лестнице в окно.

В номинации "Лучший начальник караула" победителем стал Николай Гольцман, "Лучшим помощником начальника караула" Александр Бузин, "Лучший командир отделения" - Рустам Хасанов, "Лучшим пожарный" признан Станислав Кулигин.