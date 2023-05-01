Специалисты Медгорода избавили тюменку от гигантской опухоли

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Гигантскую опухоль весом 25 кг удалили из брюшной полости женщины врачи тюменского Медицинского города, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Заболевание приковало пациентку постели, новообразование сдавливало практически все контактирующие с ним внутренние органы. Опухоль распространялась от малого таза до диафрагмы. Женщина не могла двигаться, вставать и спать на спине.

За медицинской помощью пациентка не обращалась около 12 лет. Работу специалистов осложняло вынужденное нестандартное положение пациентки на операционном столе.

Пациентку пришлось уложить на бок, так как гигантская опухоль давила на магистральные сосуды, снижая приток и отток крови в системе нижней половой вены и брюшного отдела аорты.

Доктора Медицинского города успешно удалили доброкачественную опухоль. Онкологам и анестезиологам удалось восстановить работу всех органов и систем, которые пострадали от компрессии образованием.

Несмотря на длительный восстановительный период, пациентку успешно выписали спустя четыре недели после операции. Врачи прогнозируют, что в ближайшее время женщина сможет вернуться к полноценной жизни.